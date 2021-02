Esteban Paredes y su salida de Colo Colo: “Es el pago de Chile” Luego de que se conociera la inesperada salida del ídolo albo, Esteban Paredes rompió el silencio y no tuvo filtro con sus dichos.

Esteban Paredes se refirió a su salida de Colo Colo, cuestionando al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por la forma en que le comunicaron que no continuaría en Macul.

En entrevista con Meganoticias, Paredes se refirió a las circunstancias que llevaron al cuadro “albo” a pelear el descenso, afirmando que “esto viene desde hace mucho tiempo, con el integro de Mario Salas, cuando sacan a Agustín Orión, ‘Pajarito’ Valdés y al ‘Mago’ Valdivia. De ahí empieza a decaer el club”.

En la misma línea, agregó que “nos mandan al Seguro de Cesantía, ahí hubo intercambio de palabras muy fuerte en el plantel que casi se llegan a los puños. Eso nos mandó para poder estar peleando el descenso”.

Sobre su salida, apuntó que tras lograr la permanencia en Primera A le “duró menos de 12 horas (la alegría). Al día siguiente me llama Aníbal Mosa y, siendo que nos dimos abrazos ese miércoles… ni siquiera él me avisa, mandó al coordinador para decirme que tenía que estar al mediodía en el club. Le dije que no podía ir, porque no estaba en Santiago».

“Al rato me llama Aníbal y me dice: ‘Ya que no estás en Santiago, te lo voy a decir por teléfono. El directorio decidió no renovarle a varios jugadores y entre ellos estás tú. Te lo tengo que decir por esta vía, por teléfono’”, añadió.

Paredes narró que “me dijo (Mosa) que todo el directorio votó en contra y yo le dije que ‘usted siempre tuvo cinco votos, ¿por qué ahora no los tiene? No lo entiendo’”.

“Pero bueno… es el pago de Chile. Hay que pensar que son una empresa y que el Club Social está alineado con ellos. Me parece una mala forma de despedir a los ídolos, no fue la forma adecuada”, complementó el atacante.

El ariete reconoció que su partida del equipo “me dolió, me sorprendió, porque no fue la forma adecuada de decírmelo (…) Yo habría seguido en Colo Colo, pese a no jugar minutos. Ustedes saben lo que siento por el club. No había jugado mucho y nunca le hice algún problema al cuerpo técnico, siempre apoyé 100% al equipo”, agregó.

Por último, Paredes descartó el retiro en este momento, sentenciando que tienes algunas propuestas para esta temporada y que “de aquí al viernes habrán sorpresas”.