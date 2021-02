Daniel Valenzuela confesó que se contagió de Covid-19: «Lo pasé muy, muy mal» En una nueva entrevista, Daniel Valenzuela dio a conocer que no comenzó el año de la mejor manera, ya que se contagió de Covid-19.

Por estos días Daniel Valenzuela sorprendió al confesar que no comenzó el año de la mejor manera, ya que se contagió de coronavirus, y aunque fue dado de alta, de todas formas quiso ahondar sobre la gravedad de los síntomas que tuvo en estas semanas.

La confesión surgió en medio de su entrevista con Martín Cárcamo y Diana Bolocco para su programa de Instagram, donde señaló que se enteró por sorpresa del contagio, pues debió someterse a un examen PCR a raíz de unos proyectos personales.

«(Cuando me enteré) dije ‘ya, bueno’. Yo pensaba siempre ‘me va a agarrar como un resfrío, me va a agarrar tranquilo’» comenzó señalando Valenzuela. Además de admitir que tuvo complejos síntomas. «Me vino una fiebre terrible el quinto día. No estoy tan joven, tengo 44, pero uno igual piensa que no lo va a pasar tan mal, y lo pasé muy, muy mal».

Por otro lado, el animador de TV+ señaló que debió pasarlo solo durante todos los días que estuvo contagiado. «Estuve solo. También tiene una carga estar solo, pero así es como tiene que ser. Entonces el año partió un poco complejo».

De acuerdo a su relato, Daniel Valenzuela pasó los 14 días de cuarentena obligatoria en completo confinamiento. A eso, agregó que los primeros cinco fueron muy malos para él, debido a los malestares que le trajo la enfermedad.

Sobre cómo se mantuvo durante ese periodo, sobre todo pensando en que estaba solo en su hogar, explicó que algunos amigos lo ayudaban. Recibía comida de parte de ellos, aunque también explicó que no podía comer mucho, pues perdió el apetito, además del gusto y el olfato.

De todas formas comentó que su situación ha mejorado con el transcurso del tiempo. «Ahora estoy comiendo bien, estoy comiendo como antes», explicó Daniel Valenzuela durante la entrevista.