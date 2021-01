Participante de ‘Yo Soy’ está internado por contagio de Coronavirus El doble de Luis Miguel en 'Yo Soy', comentó que actualmente está con problemas respiratorios. "Ha sido muy complicado" señaló.

Durante estos días se dio a conocer que Hans Marcelo Mellado, imitador de Luis Miguel en la tercera temporada de ‘Yo Soy’ se encuentra hospitalizado en el hospital de Puerto Montt debido a un contagio de coronavirus.

«Aquí estamos, complicados. Estoy con Covid positivo y con hartas dificultades. Me han dado varias crisis respiratorias» señaló Mellado en conversación con Las Últimas Noticias.

Siguiendo por esta línea el participante de ‘Yo Soy’ comentó que «el domingo (10 de enero) empecé con los síntomas. El lunes (11 de enero) me dio fiebre y el martes fui a la clínica a hacerme el examen PCR. El jueves me dieron el resultado positivo».

«Empecé con ahogos, no podía respirar y el viernes me trajeron de urgencia al hospital y me dejaron en la UTI (Unidad de Tratamientos Intermedios). Sigo complicado porque me cuesta respirar de repente» agregó Mellado, quien actualmente está hospitalizado en el Servicio de Medicina.

Finalmente el participante de ‘Yo Soy’ aseguró que «la dificultad para respirar es lo más complicado, sientes que te ahogas, que te falta el aire. Es desesperante. Ha sido muy complicado, estoy peleándola».

Las medidas al interior de Yo Soy

Por su parte, desde Chilevisión confirmaron al medio antes señalado que Mellado dio aviso de ser caso positivo de coronavirus el pasado 14 de enero. Por lo que de inmediato se dio paso a un protocolo de trazabilidad y toma de exámenes a todo el equipo que tuvo contacto con el participante.

Entre los que debieron realizarse el examen estás los animadores de ‘Yo Soy’ Jean-Philippe Cretton y Millaray Viera, así como los integrantes del jurado; Antonio Vodanvic, Myriam Hernández y Cristián Riquelme.

Finalmente desde el canal del grupo Turner señalaron que afortunadamente hasta el momento no se han registrado otro casos al interior del programa. Pues de momento los exámenes no han arrojado más contagiados.