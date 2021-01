El comentario de Jean Philippe Cretton a Pamela Díaz que sacó carcajadas Tras subir una coqueta postal a Instagram, Jean Philippe Cretton le dejó un llamativo mensaje a Pamela Díaz que encantó a sus seguidores.

No cabe duda que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se han convertido en una de las parejas más populares del espectáculo nacional, luego de que confirmaran su relación a fines del 2020. Los tortolitos han ganado varios seguidores gracias al humor con el que se toman las cosas.

Y esto no podía faltar en la última publicación que compartió la Fiera en su cuenta de Instagram, pues la comunicadora subió unas sensuales postales de una sesión de fotos en la que posa con un body negro y tacos. Así que en pocos minutos se llenó de piropos por parte de sus seguidores, incluido su amorcito.

«Ricaaaaa, dame un hijo!… ahhh verdad que ya no» escribió Cretton en referencia a la vasectomía que se realizó hace poco, mientras que Pamela le contestó entre risas «amorrrrrr ya no va el anticristo», situación que encantó a los fanáticos de la pareja.

Por otra parte a la chiquilla le llovieron los comentarios por lo regia que luce en las fotitos. «Que Bonita pame»; «Cada día más hermosa la Pamelita»; «Guapisima»; «Siii regia regia galla»; «Topisima»; «Estas regia Pame…»; «Tan diva esta mujeeer»; «Linda la morenasa» y «Siempre hermosa pame» son algunos de los mensajes que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Díaz (@pamefieradiaz)

La vasectomía de Jean Philippe Cretton

Hace algunos días el animador de ‘Yo Soy’ dio a conocer en redes sociales que se sometió a una vasectomía. «Mi hija está próxima a cumplir siete años. Con ella tengo una relación maravillosa, somos súper amigos y con eso me siento más que realizado y feliz. Entonces pensé: ‘¿Para qué otro hijo?‘» señaló a LUN sobre los motivos para hacerla.

Además Cretton comentó que como está en una relación con Pamela Díaz también lo conversó con ella. «Ahora que estoy en esta relación con la Pame, ambos hablamos que no teníamos ganas de ser papás, y ante eso decidí definitivamente aventurarme y tomar la decisión. No fue algo que me costó».