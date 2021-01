Pamela Díaz se unió al pelambre por las repeticiones de ‘La Divina Comida’ Luego de que 'La Divina Comida' se enfrentara a las críticas por las repeticiones de sus capítulos, Pamela Díaz también dio su opinión.

No cabe duda que ‘La Divina Comida’ se ha convertido en todo un éxito para Chilevisión, el espacio que reúne a seis famosos para comer en sus hogares ya cuenta con 6 temporadas y se repite constantemente a través de las pantallas del canal privado.

Y al parecer Pamela Díaz no está muy feliz con las repeticiones del programa, pues en ‘Me Late Prime’ comentó sobre su participación: «Han pasado cuatro años, yo me separé, esa no es mi casa. Me parece que cuando llevas cinco años mostrando el mismo programa, en la tarde, en la noche, el sábado, es mucho. Nosotros llevamos 28 repeticiones».

En este sentido, la Fiera también aprovechó de contar varios detalles sobre lo que realmente ocurre durante las grabaciones. Pues en un principio afirmó que no es tan espontáneo como parece y que «hay un guión», donde «las preguntas están todas armadas». Además de asegurar que: «La producción te entrega todos los regalos y te dice qué decir».

Junto con esto, Pamela contó que a cada participante le entregan $100 mil para comprar los productos y que incluso «hay gente que pide comida». Pero también comentó que en ocasiones los platos suelen «llegar fríos», ya que les hacen demasiadas tomas.

«Hay personas que piden casas prestadas como Gianella Marengo», dijo y aseguró que la conductora de TV lo hizo porque quería una casa y cocina más cómoda para realizar la cena. También relató que Pamela Jiles o Jean Philippe Cretton arrendaron casas porque no muestran intimidad. «Son cosas íntimas para ellos», dijo Díaz.

«Entran como diez personas, tres cámaras, el asistente, la iluminación y entran todos cochinos; que la peluquería, el maquillaje», agregó Pamela Díaz.

La molestia de Jordi Castell

El primero en hablar de su molestia por las constantes repeticiones de ‘La Divina Comida’ fue Jordi Castell, quien en su programa ‘El Aperitivo’ comentó que lo han dado casi una veintena de veces. «19 veces… es un poquito como ‘¿me estái subiendo al columpio?'».