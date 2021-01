Luis Jara estrenó el videoclip de su nuevo éxito ‘Velita Blanca’ junto a O’Daniel No cabe duda que Luis Jara comienza el año como corresponde con el estreno del videoclip de su nuevo éxito 'Velita Blanca'.

Sin duda que Luis Jara es uno de los artistas chilenos más talentosos en la actualidad. El cantante comienza este año en grande y lo hace con el estreno de su nuevo sencillo Velita Blanca junto al puertorriqueño O´Daniel.

La sensual canción con sonidos frescos es un tema con el cual muchos podrán identificarse. «Franco El Gorila me buscó para realizar una colaboración, con él venía un joven cantante, O ‘Daniel, que me mostró una canción “Velita Blanca” y la verdad es que me sedujo, me pareció una apuesta muy moderna que en definitiva me permite acercarme a un público más joven» dice el también animador.

Esta no es la primera incursión de Jara en la música urbana, pues en 2019 lanzó ‘La Última Tentación’ en compañía de María José Quintanilla y ni más ni menos que el reconocido Franco El Gorila.

«Hay un rescate que ha sido muy importante de incursionar con la música urbana, porque me ha traído más satisfacciones de las que yo esperaba. En definitiva, la continuación del camino de la música urbana me ha servido mucho para acercarme a un público nuevo, me ha permitido mantenerme vigente, me hace feliz, me genera empatía, cercanía», cuenta Luis Jara.

El videoclip de ‘Velita Blanca’ contó con la importante participación de Camila Recabarren, quien sorprendió en su estreno, pues la chiquilla se rapa en pleno clip, lo que le trajo todos los aplausos en redes sociales.

Pero la llegada del nuevo tema de Luis Jara viene con sorpresa para todos nuestros amigos de la Corazón, ya que este viernes lo tendremos ni más ni menos que en la número 1 de Chile, donde conversará de todo con Chavito y nos contara varios detalles de su nuevo tema.

Aquí te dejamos con el video oficial de Velita Blanca