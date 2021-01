«No había mucho futuro»: Andrés Caniulef se refirió a su salida de ‘Bienvenidos’ Luego de que se confirmara su salida del matinal tras estar solo por dos meses, Andrés Caniulef se refirió a su partida del espacio.

Durante los últimos días se dio a conocer que Andrés Caniulef no sigue como panelista de ‘Bienvenidos’ a solo dos meses de su llegada. Salida que se da en medio de los malos resultados de rating que ha tenido en el último tiempo y que desató una serie de cambios al interior.

Pese a que en un primer momento se había mantenido en silencio, finalmente en la edición del martes de ‘Me Late Prime’, el periodista contó más detalles de la salida, además de ahondar en la dura crisis que vive actualmente el espacio de Canal 13.

«Desde mediados de diciembre, donde el ambiente se puso bien enrarecido, es el momento en el que yo me empiezo a dar cuenta que no había mucho futuro. Al menos para mí, en el mundo del espectáculo o en lo que ellos habían propuesto y para lo que me habían llevado» comentó Andrés Caniulef sobre la compleja situación.

Siguiendo por esta línea, el comunicador comentó que le dieron la oportunidad de volver a ‘Bienvenidos’ en noviembre pasado, asegurando que le ofrecieron trabajar en el área de espectáculos, además de compartir sobre otros temas con el resto del panel.

Junto con lo que Caniulef agregó: «Una situación que se dio dos semanas y al correr del tiempo, lamentablemente, la situación comenzó a enrarecerse y luego se evitó hacer espectáculos. Entremedio me entero que la Cecilia (Gutiérrez) va a hacer dos días y yo voy a hacer tres. Todas estas cosas se van comunicando tardíamente».

«Ahí es cuando uno sabe que estas cosas hay que mirarlas desde el lado más frío. Efectivamente para mí era una oportunidad de trabajo y lo estaba viviendo y aprovechando de esa forma, como una oportunidad de trabajo hasta lo que durara» comentó mientras daba a entender que ya no había espacio para el en el matinal.