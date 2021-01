¡Murió la flor! Angélica Sepúlveda confesó que terminó con su galán turco Por medio de sus redes sociales Angélica Sepúlveda confesó con pena que finalmente la pandemia afectó su relación y terminaron.

En muchas ocasiones Angélica Sepúlveda compartió a través de redes sociales lo feliz que estaba en su relación con su galán turco. Incluso los tortolitos tenían planes de casorio previos a la pandemia y a pesar de que no se veían todo lo que querían, disfrutaban su tiempo juntos. Pero ahora la misma ex chica reality dio a conocer una triste noticia.

Pues en su cuenta de Instagram, la fierecilla de Yungay confirmó que terminó la relación con su amorcito. «Hace unas semanas terminé con mi gran amor» comenzó escribiendo la chiquilla, asegurando que la crisis sanitaria por el Coronavirus afectó bastante su pololeo.

«La distancia, el Covid, el cierre de vuelos, mi trabajo, su trabajo, el agotamiento del idioma, mis nuevos proyectos; en fin, todo se nos vino complicando y no supe manejar la tensión que me hacía quererlo conmigo ya» agregó Angélica sobre el término.

Siguiendo por esa línea, la polémica chica reality relató que su ya ex galán intentó convencerla de que siguieran con su relación, pero que al final no pudo seguir. «Todo consuelo, palabras y promesas de él no me convencieron y puse término a lo nuestro. Cada uno libre».

«Los primeros días fueron de agrado, sentía que era la mejor decisión que pudimos tomar… pero… pasaron los días y lo extrañé más y más» continuó con su relato Angélica Sepúlveda.

Para cerrar la chiquilla comentó que su familia ya está al tanto de lo ocurrido. «Creo que les dolió la noticia igual que a mí. Anoche conversamos muchas horas y mi corazón lo único que quería era decir ‘mejor volvamos, olvida lo que dije. Te amo, te amo y te amo'».

Hay que mencionar que en 2019 Angélica había anunciado que con su amorcito turco incluso tenían planes para llegar al altar. «Ahh, tengo un ahogo. Muero por contarlo. El próximo año me vestiré de blanco. Siiii, de blanco!!!» escribió en su momento en Instagram.