Javiera Acevedo encantó al compartir nueva fotito de su embarazo Luego de anunciar su embarazo a fines del 2020, Javiera Acevedo publicó una bella postal donde se luce con su guatita.

El pasado 23 de diciembre, Javiera Acevedo sorprendió a sus fanáticos, luego de dar a conocer en una entrevista que está esperando a su primer retoño. La actriz había mantenido en secreto esta noticia e incluso no ha querido revelar el nombre del papá.

«Jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos» es parte de lo que comentó la rubia y guachaca en la entrevista donde además confesó que: «Este embarazo le dio un giro maravilloso a mi vida, ha sido la noticia más linda que he recibido».

Y recientemente Javiera encantó a todos sus seguidores al compartir una bella fotito en la que hace Yoga y deja notar su guatita que ya sería de seis meses. «Agradecida de poder estar rodeada de naturaleza en estos meses tan importantes para nosotros» comenzó escribiendo.

«Este niñito siempre gozará de la paz que le he podido entregar día a día. Paso a paso junto al sonido del viento y del mar. Con el cuidado de sol a sombra de mi Negro y mi Peaky que han sido mi gran compañía» agregó la actriz nacional.

Obviamente que Javiera se llenó de cariñosos mensajes por parte de sus seguidores. «Hermosa hija, vas a ser una madre a toda raja»; «Que linda»; «Más linda»; «Te ves muy linda… dulce espera»; «Te felicito»; «La mami más linda» y «La mamá más linda y guapa!!!» son algunos de los comentarios que recibió.

Aquí te dejamos la bella postal de Javiera Acevedo