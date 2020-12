Javiera Acevedo reveló nuevos detallitos de su embarazo: Tiene 5 meses La actriz espera a su primer retoño (a).

La actriz Javiera Acevedo dio a conocer ayer, en una entrevista con una revista, que va a ser mamá por primera vez.

Y es que la actriz pensó que esto nunca iba a pasar, pero dijo que está preparada para las sorpresas que da la vida.

Por esta razón, la actriz contó más detalles de esta dulce espera.

«A los 17 años ya soñaba con ser mamá y quizás por eso empecé a tener animalitos como gatitos, conejitos, perros y hasta pollitos. Ninguna noticia me ha hecho tan feliz y, para mí, es como un milagro”, fue lo primero que dijo a LUN.

«Muchas veces me dije a mí misma que si no llegaba nadie quería ser mamá de todas formas. Yo aún soy joven, pero sí empecé a sentir que estaba un poco contra el tiempo, que los años pasaban volando y que la vida se te viene un poco encima», agregó.

«La pandemia también provocó, al igual que para muchos, que me preguntara de qué manera quería realizarme en la vida«, añadió Javiera.

Asimismo, dijo que antes de saber la noticia no tuvo ningún síntoma.

«Jamás me sentí mal, pero lo único que me llamó la atención fue que un día me desperté un poco mareada. Estaba en la playa y tenía un asado ese día, pero estaba tan cansada que no me levanté de la cama. Tenía mucho, pero mucho sueño«, comentó.

De hecho, recién cuando volvió a Santiago de ese paseo fue que se enteró que estaba embarazada. «Fue un impacto hermoso«, señaló.

Finalmente contó que tiene 5 meses y que no sabe cual va a ser el sexo del chicoco.