Renata Bravo por mensaje en redes de Claudia Conserva: «No me pongo ese poncho» Invitada a 'Sigamos de Largo', Renata Bravo se refirió al particular mensaje que compartió Claudia Conserva tras su salida de 'Milf'.

La noche de este martes Renata Bravo y Yazmín Vásquez estuvieron invitadas a ‘Sigamos de Largo’, donde aprovecharon de ser consultadas sobre su repentina salida del programa ‘Milf’, el cual generó una serie de polémicas y reacciones por parte de los seguidores del espacio.

Es más, a la actriz le preguntaron sobre la polémica publicación de Instagram de Claudia Conserva, tras conocerse las renuncias de ella y Yazmín. Si bien el mensaje no señalaba a nadie en específico, muchos creen que hay una mención indirecta a la salida de ambas panelistas.

Frente a si se sentía aludida por el mensaje, Renata señaló que: «No, para nada. Yo no me pongo ese poncho jamás. La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo podré tener algún defecto, que soy muy directa para mis cosas. Entonces, a mí me molesta algo y yo siempre lo hago saber de alguna u otra manera y trato que sea la forma más directa y el camino más corto…Hemos trabajado juntos nosotros, tú me conoces; bueno, la Yaz para qué decir».

«Si hay algo que yo no me voy a poner es ese poncho de hacer daño porque tengo aquí encriptado el mandato de no herir a terceros y yo siempre tomo mis decisiones en base a no herir a nadie. Muchas veces he tomado decisiones pensando que me voy hacer daño a mí misma versus a hacerle daño a los demás. O sea, no está en mi disco duro. Entonces, para nada me pongo ese poncho» agregó.

Siguiendo por esta línea, Renata aseguró que varios le escribieron para preguntarle por el mensaje de Claudia Conserva. «‘Oye, viste lo que puso la Claudia ¿Era pa’ti?’. Y te juro que en ningún momento me puse ese poncho yo, jamás, jamás. Estoy súper tranquila con mi alma, con mi cabeza. Estoy muy orgullosa de la decisión que tomé».

El mensaje de Claudia Conserva

Hay que señalar que tras las salidas de sus compañeras, la animadora de ‘Milf’ compartió un largo mensaje en su cuenta de Instagram, donde parte de este decía: «Tengo una paciencia infinita, y estoy convencida que la comunicación y el respeto son claves para liderar un grupo de trabajo. Pero también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño».