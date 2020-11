Luli acusó por redes sociales de maltrato físico y psicológico a ex pareja A través de su cuenta de Instagram, Luli lanzó una serie de graves acusaciones en contra de su ex pareja por maltrato.

Recientemente te contamos que Nicole Moreno, más conocida como Luli, está en el centro de la noticia de nuevo y no por las mejores razones. Pues la chiquilla protagonizó un confuso incidente luego de que le pidieran salir de un local por no usar mascarilla.

Pero la chiquilla ahora vuelve a dar que hablar, en esta ocasión por las fuertes declaraciones que compartió en sus historias de Instagram. Por este medio, la ex reina de Viña acusó a su ex pareja Rodrigo Rocco de haberla agredido física y psicológicamente, además de robarle su dinero.

«Quisieron destruir a mi familia! Pero yo jamás haría lo mismo con la tuya. Estoy en el mismo lugar donde me encerraba cuando abusabas de mí tanto psicológicamente como físicamente. Eso Rodrigo no se hace!» comenzó escribiendo Luli.

También te puede interesar: Luli protagoniza confuso momento: Sufrió colapso en servicentro por no usar mascarilla

La modelo acompañó su denuncia con una foto de su ex pololo, además de su cuenta de Instagram, para contar un preocupante episodio que vivió: «Para la otra si me vas a botar en tu auto, por fa que sea pagado por ti y no sacándole dinero a las mujeres».

Para finalizar, Luli agregó: «Oportunista, resentido social. X fa dona toda la plata que me robaste. Y si llegas a tener otra «mujer» trátala con amor no con violencia».