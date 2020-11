Anuel AA preocupa a sus seguidores por mensaje: «No sé, no quiero cantar más» Algunos de los fanáticos de Anuel AA aseguran que estaría bajoneado por los supuestos problemas en su relación con Karol G.

Durante las últimas semanas han corrido una serie de rumores de quiebre entre Karol G y Anuel AA. Es por lo mismo que recientemente los fans del artista se preocuparon por una reciente revelación que hizo en redes sociales.

Pues el puertorriqueño dejó como foto de perfil en su cuenta de Instagram un mensaje que da a entender que ya no quiere seguir en la música. «Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más» se puede leer.

Junto con el mensaje recién señalado, se suma a otras publicaciones que siguen alimentando los rumores que habría terminado con su amorcito, y sobre el estado de ánimo de Anuel AA que, al parecer, no lo estaría pasando para nada bien.