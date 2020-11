Jean Philippe Cretton lanzó mensaje sin filtro a Chilevisión "Aprendí que si no lo dice uno, no lo dice nadie" comentó Jean Philippe Cretton en sus historias de Instagram junto al mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Jean-Philippe Cretton compartió un mensaje sin filtro dirigido a Chilevisión, donde se refiere a su actual situación contractual con el canal privado.

«Oye, @Chilevision, ¿estás ahí?», escribió para acompañar el video que publicó en sus historias, donde se le escucha decir: «Hey, Chilevisión… mi contrato termina en diciembre. Te cuento que llego todos los días temprano, me voy tarde».

Junto a lo que Jean Philippe agregó: «Siempre he aceptado todos los proyectos, estilo que sea. Lo trato de hacer de la mejor manera, no alego por nada, nunca. Así que me gustaría saber si me vas a recontratar, o no. Dímelo», agregó el comunicador.

También te puede interesar: "A mí no me gustaba": Pamela Díaz contó la firme sobre su pololeo con Jean Philippe Cretton

Además, el animador no tuvo tapujos para agregar: «Siento además que deberían subirme el sueldo. ¡Todos los de acá piensan lo mismo! (dijo mostrando su habitación vacía) ‘sí, sí…(expresó el mismo imitando a una multitud de personas). ¿Viste?».

«Aprendí que si no lo dice uno, no lo dice nadie #autobombro», concluyó Jean Philippe Cretton. Ahora, habrá que esperar si será escuchado.