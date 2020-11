«A mí no me gustaba»: Pamela Díaz contó la firme sobre su pololeo con Jean Philippe Cretton Luego de volver de sus románticas vacaciones en Cancún, Pamela Díaz finalmente se refirió a su romance con el animador.

Tras estar por una semana en unas románticas vacaciones en Cancún, Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz volvieron a Chilito. Es por lo mismo que ya en el país la fiera se refirió a su nuevo romance, del que se especuló por varios meses.

Conversando con Begoña Basauri para el programa a través de Instagram ‘Socias’, donde la animadora participa, la modelo expresó que todo entre ambos fue muy sorpresivo.

«Lo de Jean Philippe fue sorpresivo, ni yo lo esperaba (…) a mí no me gustaba Jean Philippe, nada. Estuvimos como un mes animando (La noche es nuestra) y no teníamos nada de onda, durante un mes era hola y chao», reveló Pamela.

Frente al cambio en su relación, la modelo aseguró: «Ni yo sé, te lo juro (…) salimos un tiempo y después se dio, de tanto conversar. Tenemos una relación como si fuéramos amigos».

Sobre la reserva durante meses de su relación, Pamela aseguró: «Ninguno de los dos estaba seguro de que nos queríamos», pero ahora «ya es más serio». «Yo no quiero pensar en el futuro, estamos bien así, en el presente», agregó.

Además, dijo que Cretton la invitó a salir, y que hasta ahora ninguno de los dos ha pedido pololeo, pero «cree» que sí son pololos. «No llevamos un año, llevamos la pandemia», indicó sobre el tiempo juntos.

De igual forma, sobre las críticas a su relación, Pamela señaló: «Opinen lo que quieran, mientras yo esté contenta, todo bien».