«Eres un ser lleno de odio» Karen Bejarano respondió a polémicos dichos de Chino Ríos Luego de que Chino Ríos hablara sobre el feminismo en el programa 'Las Indomables', Karen Bejarano respondió a sus dichos.

Durante los últimos días, Marcelo ‘Chino’ Ríos ha estado en medio de la polémica por su participación en el programa ‘Las Indomables’, donde lanzó una dura acusación en contra de Pamela Jiles, de la cual finalmente se retractó a las pocas horas.

Pero esto no es todo, sino que el tenista también habló de otros temas, siendo uno de estos el feminismo. «¿Qué opinai del feminismo? A propósito de esto que las mujeres pueden y los hombres no ¿Qué opinas tú de esta cuestión del feminismo que a mí me tiene guatona?» le preguntó Catalina Pulido.

Frente a lo que Ríos respondió: «Hay una canción que hacían las hue… que salían a la calle ¿Cómo era? Buena, tenía ritmo la hu…» haciendo referencia a Las Tesis. «pesco poco. Nada que decir. Una estupidez. No me da nada» agregó, pese a señalar que no se considera machista.

«Hoy en día, sale una galla conocida diciendo: ‘A mí me violaron hace 37 años. Fui violada’ ¿Qué contai 37 años después? ¿Para qué? ¿Por qué no contaste cuando te violaron? Ahí es cuando la cuestión vale» agregó el el ex número uno de Chile.

Los dichos de Marcelo Ríos fueron ampliamente criticados, y Karen Bejarano fue una que no tuvo filtro para dedicarle unas palabras. Pues la cantante publicó un mensaje en la cuenta de Instagram de Piensa Prensa, quienes compartieron una parte de la entrevista.

«Claramente no tiene idea lo que significa ser abusad@ o violad@… el miedo, la culpa, que te apunten con el dedo o el más peligroso y que ellos están avalando, “QUE NO TE CREAN” te impide hablar del tema y cuando pasa el tiempo y algunas víctimas deciden hablar, es por ell@s y por sanar ese trauma que fue provocado y te impide avanzar. Realmente me dan pena sus hijas… eres un ser lleno de odio» escribió Karen.