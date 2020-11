Kel Calderón confiesa distanciamiento con su padre: «Se rompieron las relaciones» Tras el incidente en el que se vio envuelto su hermano y su padre, Kel Calderón confesó que su relación con el abogado no es muy buena.

Tras la polémica protagonizada por su hermano, quien atacó a su padre con un cuchillo terminando detenido, Kel Calderón no lo ha pasado nada bien. Por lo mismo es que la joven conversó con Las Últimas Noticias, donde confesó que la relación con el abogado está quebrada.

En el momento del incidente, la egresada de Derecho le dio todo el apoyo a su padre, incluso formando parte de su equipo legal. Pero esto cambio cuando Hernán Calderón Salinas pidió cambiar la calificación del delito contra su hijo, de parricidio frustrado a lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar.

En relación a la decisión tomada por su papá, Kel señaló: «Él estaba sobrepasado con la situación. Estaba sufriendo mucho por tener a su hijo privado de libertad. Al final, la sensación tanto mía como la de mi hermana Francisca es que lo único que le empezó a importar fue eso. Los sentimientos opacaron un poco a la razón».

También te puede interesar: Kel Calderón habló del distanciamiento con Raquel Argandoña tras detención de su hermano

Finalmente, la decisión de su papá afectó la relación entre ambos. «Fue súper triste porque al final uno no puede salvar a una persona de sí mismo. Obviamente esto no quiere decir que yo no quiera a mi papá, pero claramente en un minuto, a pesar de que uno quiere hacer lo mejor y tiene las mejores intenciones, tomamos posiciones diametralmente distintas».

«A nosotras nos citó fiscalía a declarar y nosotras accedimos para colaborar con la justicia. Obviamente por eso se rompieron las relaciones. No hablo con él desde esa fecha. Él decidió representarse solo porque no estaba de acuerdo con todo lo que pensábamos las personas que estaban a su alrededor», agregó Kel.

Para cerrar, Calderón aseguró que no está de acuerdo con la decisión de su padre. «Creo que uno puede entender cosas, pero no compartir. Creo que se dio vuelta de un día para otro y creo que tomó una decisión equivocada. Imagino que él piensa diferente».