Daniel Fuenzalida se refiere a las razones de la salida de Cecilia Gutiérrez de ‘Me Late’ Luego de que Cecilia Gutiérrez confirmara que fue desvinculada de 'Me Late', Daniel Fuenzalida comentó las razones de su salida.

Durante la jornada del martes, la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer que fue desvinculada del programa de farándula ‘Me Late’ tras dos años. Frente a esto, el animador y productor ejecutivo del espacio, Daniel Fuenzalida, se refirió a esta situación.

En conversación con Las Últimas Noticias, el comunicador señaló. «Lo que vi es que ella tiene su emprendimiento con Primer plano del pueblo (los jueves junto a Sergio Rojas por Instagram Live), donde cumple los roles de productora ejecutiva y conductora, entonces creo que la editorial y comercialmente ambos programas se cruzan».

«Las pegas no son compatibles y lo venía conversando hace un mes con Ceci. Yo ya lo estaba pasando mal, me dolía la guata los jueves por lo que iban a decir, me daba cierto temor. Yo hago farándula, pero trato de hacerla con humor, no esa persecución o encerrona que es una farándula que ya pasó» agregó Fuenzalida.

De todas formas el animador quiso dedicarle unas palabras a Gutiérrez en el último capítulo de ‘Me Late’, donde aseguró que: «Desde acá le quiero agradecer sus dos años de profesionalismo, su entrega con nosotros y que le vaya fantástico, espectacular, le deseo lo mejor. Ella se perfila como conductora y productora en su espacio. Le mando un beso, un abrazo y que esto sea realmente un éxito», además de señalar que: «Nadie puede dudar de su capacidad».