Chiqui Aguayo agradece a sus testigos en demanda contra TVN: «Los encuentro muy valientes» Mientras avanza en su demanda contra TVN por despedirla sin respetar su fuero maternal, Chiqui Aguayo agradeció a dos famosos que la apoyaron

En abril de este año Chiqui Aguayo fue despedida de TVN, por lo que empezó un proceso legal en contra de la señal pública, donde solicita más de 22 millones de pesos correspondientes a la remuneración por su fuero maternal, pago por años de servicio, feriados legales, cotizaciones previsionales, reajustes, intereses legales, costas y el mes de aviso.

Dado que su caso va avanzando en tribunales, nuestra querida locutora, contó en su programa a través de Instagram ‘Socias’. Quienes fueron los dos rostros televisivos que se incorporaron en su demanda como testigos.

«Pamela Díaz fue una de mis testigos, voy a estar eternamente agradecida de Pamela Díaz. Yo tenía dos testigos, Hugo Valencia fue uno, que la gente cree que no nos llevamos bien y somos recontra amigos, y encuentro que igual hay que tener cojones y ovarios para decir ‘amiga voy contigo a un juicio’. Los encuentro muy valientes y buenas personas» comentó Chiqui.

Siguiendo por esta línea agregó. «Uno piensa, hay cuatro canales de televisión, hay una cosa que funciona a través del miedo, ‘de no lo hagas’, pero hubo gente bacán a mi alrededor que me dijo y que yo también me dije ‘tengo que hacerlo’, porque es un derecho también y si nosotras mismas no peleamos por nuestros derechos, difícilmente que las cosas cambien».