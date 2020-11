Pamela Díaz y un posible casorio con Jean Philippe: «No me casaría más, ¿para qué?» En una nueva entrevista, Pamela Díaz se refirió a su relación con Jean Philippe Cretton e incluso un posible matrimonio.

Luego de que confirmara hace algunas semanas su relación con Jean Philippe Cretton, en uno de los nuevos capítulos de su programa online ‘Socias’, Pamela Díaz habló sobre cómo va su pololeo.

Conversando con la actriz Begoña Basauri, la chiquilla contó cómo fue que comenzó todo, además de referirse a los planes que tiene a futuro con el animador de ‘Yo Soy’.

Fue en ese contexto que Basauri le preguntó sobre un eventual matrimonio con el periodista, cosa que Pamela fue rápida en descartar, recordando sus fallidas relaciones pasadas.

«Me casé con Manolito por la iglesia, ante los ojos de Dios, no resultó. Me casé por el civil, tampoco funcionó. ¿Y ahora por qué me voy a casar, por la Pachamama para que me funcione? No, no me casaría más, ¿para qué?», sentenció ante la sorpresa de su compañera.