Yamna Lobos subió una foto de su infancia y la encontraron igualita a su retoña Los seguidores de Yamna Lobos quedaron sorprendidos con el gran parecido que tiene la bailarina con su pequeña hija.

No cabe duda que desde que se convirtió en mamá por primera vez el pasado junio, Yamna Lobos ha estado más que chocha compartiendo una serie de registros de su pequeña Agustina, además de realizar sinceras reflexiones sobre la maternidad.

Y esto fue lo que hizo recientemente al compartir una bella fotito de cuando era solo una bebé, en la que aparece posando junto a su madre, comentando que ya comienza a repetir algunos patrones en la crianza de su propia hija.

«Mi madre y yo. Ahí de mami y ahora de abuela! Roles que admiro profundamente y que para mi ella se luce en ambos! Muchas veces me he visto teniendo las mismas actitudes de mi madre a la hora de cuidar a mi beba hasta el punto que me rio sola! (cosas que quedan de la crianza)» comenzó escribiendo Yamna.

También te puede interesar: Yamna Lobos sorprendió al mostrar su físico a cuatro meses de convertirse en mamá

«Mis hábitos de cuidado para mi bebé como aquellos que provienen de mi madre cuando yo era chica, también los tendrá Agustina cuando sea grande! ¿Qué cuidados les dieron sus padres de niños, que repiten hoy día con sus hijos?» agregó.

Obviamente que de inmediato los seguidores de Yamna partieron a comentar la publicación, donde varios se sorprendieron por el gran parecido que ya tiene Agustina con ella. «Se parece mucho tu bebita a ti»»; «Tu bebita es igual a ti cuando eras bebé»; «Tu hijita es igual a ti en esa foto»; «es muy parecida a ti tu Agu»; «Tu hijita es igual a ti» y «En esa foto tu bebita se parece mucho a ti» fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yamna Lobos (@yamnalobos) el 27 de Oct de 2020 a las 11:55 PDT