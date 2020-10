Catalina Pulido tras triunfo del Apruebo: «Que esté celebrando Maduro me huele a podrido» En su programa junto a Patricia Maldonado, 'Las Indomables', Catalina Pulido no se mostró muy feliz con el triunfo del Apruebo.

Recientemente en su programa online junto a Patricia Maldonado ‘Las Indomables’, Catalina Pulido no se guardó nada al momento de referirse al avasallador triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional de este domingo.

«Ya que esté celebrando Maduro… Me huele a podrido. Pero bueno, después sin llorar compadre…Después sin llorar» comenzó señalando la actriz sobre la elección.

Siguiendo por esta línea, Pulido le comentó a su compañera de programa: «Pero ahora yo creo, y espero equivocarme Patita de mi corazón, espero que no se manden muchas cagadas estos imbéciles».

«Lo peor es que después lo vamos a lamentar todos juntos, porque el más rico se va a ir… En fin» indicó la ex panelista de ‘Intrusos’.

Por otro lado, Pulido se lamentó que no todos votaran en el importante plebiscito, aunque reconoció que: «A mí nunca, en los 30 años de democracia me ha importado si sale uno, si sale el otro de Presidente. Me da lo mismo. A mí la vida me ha cambiado re poco en relación al Presidente que esté».