Retoña de Pato Frez y su despedida: «Le dije que lo amaba con toda mi alma» La hija de Pato Frez se refirió a los últimos días junto a su papá y la bella despedida que pudo tener con él.

La jornada del martes recién pasado se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Pato Frez, quien batalló por un año contra el cáncer. Es por lo mismo que tras conocerse esta triste noticia, varios de sus ex compañeros le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales.

Y quien habló recientemente sobre su fallecimiento fue su hija Javiera, quien en conversación con Las Últimas Noticias dio detalles sobre los últimos días de su papá. «Siempre estuve preparada para este momento (…)Siempre le demostré el cariño que le tenía, él decía que me adoraba, que yo era su mundo y su chiquitita».

También te puede interesar: El recordado día que Pato Frez mostró su rostro en 'Buenos días a todos'

La joven, había visto a su papá durante las Fiestas Patrias, sin embargo, durante el fin de semana, la actual pareja de Pato Frez le dijo que el locutor ya estaba muy enfermo. Por eso, la joven decidió viajar hasta Quilpué para verlo por última vez. «Mi papá estaba apagado, no se levantaba mucho de la cama, tenía dolores. Era difícil hablar muy seguido con él porque eso lo cansaba mucho», agregó.

Siguiendo por esta línea, Javiera recordó cómo fueron los últimos días con él. «Le dije que lo amaba con toda mi alma, que era lo más importante de mi vida junto a mi mamá y le agradecí todos los momentos lindos que tuvimos. Y eso no se va a borrar nunca. Él no podía responderme todo, pero me decía que me amaba mucho».

Las últimas palabras que recibió de Patricio Frez fueron el mismo martes en la mañana. Fue aquí, donde le mandó un audio con las siguientes palabras: «Te quiero, mi chiquitita». Sobre el mensaje, Javiera dijo que «ese momento fue un alivio tremendo para mí. Yo le escribí altiro de vuelta, pero eso fue lo último que supe de él», finalizó.