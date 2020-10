Christell Rodríguez compartió romántica fotito con su pololo A través de su cuenta de Instagram, Christell compartió varias postales de su familia y pololo, asegurando que los extraña mucho.

No cabe duda que Christell Rodríguez es más que activa en redes sociales, donde constantemente comparte todo tipo de registros con sus seguidores, especialmente sobre su carrera musical, además de su familia y amigos.

En esta ocasión, la chiquilla compartió una serie de postales en las que aparece junto a varias personas importantes de su vida, entre las que se encuentra su pololo. «Los extraño. ❤️ Obvio faltan más personas importantes que me hacen falta 🥺», escribió junto a la publicación en la que también aparecen fotos con sus papás y amigos.

El post de Christell Rodríguez rápidamente se llenó de comentarios y reacciones en esta red social. De hecho, tiene más de 14 mil me gusta, además de una gran cantidad de comentarios, varios preguntándole por qué no ve a su pololo, pese a que viven en la misma ciudad, a lo que la chiquilla respondió: «por trabajo no está en la ciudad ✌🏻».

Otros de sus seguidores, también se quisieron hacer parte a través de sus comentarios. «Te entiendo… es fuerte como la sangre tira y la distancia duele», «Que lindaaaa familias ❤️» y «Eres muy linda ❤️😍😍😍 actitud 100%», fueron algunos de ellos.