«La envidia le brota por los poros» Betsy Camino respondió con todo a burlas de Botota Fox Luego que Botota Fox se burlara de su eliminación de 'MasterChef Celebrity', Betsy Camino no se guardó nada para responder.

Este lunes te contamos que Botota Fox se burló de lo lindo de la eliminación de Betsy Camino en ‘MasterChef Celebrity’ a través de sus historias en Instagram. Pero la cubana se enteró de esta situación y decidió responderle sin filtro en sus redes sociales.

«Me enteré justo en el en vivo, que la Botota se estaba riendo, que estaba formando burla, pucha la envidia le brota por los poros, es como una cuestión así como que no me puede ver hombre» comenzó señalando la cubana en su propia cuenta.

Siguiendo por esa línea, Betsy agregó que: «Esa mujer en otra vida creo que fui yo o se quería parecer a mí, no entiendo tampoco la mala onda, nunca me rio de las desgracias de nadie, solo tiro pura buena vibra».

Además afirmó que la Botota es «una persona envidiosa, una persona racista, una persona déspota, una persona extremadamente falta de respeto, que si yo me pongo a comentarles aquí, uff mija, la papita que yo les armo a ustedes. No saben cuántas veces pidió disculpas en Bogotá porque fuera de las grabaciones me dijo hasta prostituta y mil veces llorando, yo la bloqueé porque yo a la gente la bloqueo y ahora que siga hablando mier…».

Para cerrar, Betsy lanzó: «Mija mira, usted habla y mira yo (mientras mostraba su cuerpo en bikini), mira que rica me pone tu mala vibra, mira todo lo que me afecta tu mala vibra, yo no tengo que usar calzones ni nada, te lo digo bien clarito, por algo te bloquee, por algo cuando nos sentamos con toda la producción, no acepté tus disculpas, porque eres una persona falsa, eres una persona de mentira y todo Chile ya se dio cuenta».