Marcela Vacarezza publicó un particular mensaje para todos sus críticos A través de su cuenta de Instagram, Marcela Vacarrezza se refirió al contenido que subirá ahora que está en Estados Unidos.

Tal como te contamos recientemente, Marcela Vacarreza y Rafael Araneda se fueron a vivir aEstados Unidos en compañía de sus dos hijos menores, a raíz del trabajo del animador en Miami.

Es debido a esto que la psicóloga, quien constantemente recibe duras críticas a través de redes sociales, prefirió adelantarse y publicar un particular decálogo en Instagram, donde cuenta cómo usará desde ahora la red social.

Para comenzar Marcela señaló que ahora se encuentra viviendo en Miami «por lo que aparecerán fotos de piscinas y playas. Aquí hace mucho calor». Junto con agregar que: «Esto no quiere decir que no me importa la situación del país», indicando que tampoco significa que no tenga empatía.

Siguiendo por esta línea, señaló que mostrará su realidad y que no puede falsearla. «Es mi realidad, no le he robado a nadie ni he cometido delito. El tener una buena situación no me hace mala persona».

De todas formas, Marcela dejó en claro que no hará caso a las críticas ni a la mala onda que algunos usuarios le dejen. «Si le caigo mal o no le gusto también es bienvenido pero es mi derecho bloquear si su animadversión es muy evidente», concluyó.