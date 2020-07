Yamna Lobos mostró su guatita a 10 días de convertirse en mamá En su cuenta de Instagram, Yamna Lobos compartió una postal sobre cómo luce su guatita a días de dar a luz y entregó una especial reflexión.

Tras el anuncio su embarazo, Yamna Lobos compartió todo el proceso a través de su cuenta de Instagram. Y desde que se finalmente se convirtió en mamá ha publicado varias fotitos de su retoña, además de referirse a sus primeros días en esta nueva etapa.

Pero recientemente la chiquilla sorprendió a sus seguidores al compartir una postal mostrando cómo quedó su abdomen a tan solo 10 días de dar a luz, junto con compartir un mensaje sobre su post parto.

«Esta fotografía es del día 10 de mi #postparto hace 3 días… cada día qué pasa se comienza a “deshinchar” un poco mi abdomen!!! Siempre estoy tratando de leer e investigar acerca de alimentación sana y ejercicios para sentirme mejor…(por ahora nada de ejercicios hasta que mi doc me autorice)» comenzó escribiendo Yamna.

Obviamente que de inmediato se llenó de me gusta y comentarios sobre lo regia que se ve, así que la bailarina aprovechó de agradecer todos los consejos y el cariño que ha recibido. «Gracias tb a ustedes por sus consejitos los leo todos, Instagram no me deja responderles a cada uno pero muchas gracias».