Patricia Maldonado sale a responder a las críticas: «No voy a desaparecer mamita» Tras ser el foco de una serie de críticas a través de redes sociales, Patricia Maldonado envió un claro mensaje a todos su detractores.

No cabe que por estos días Patricia Maldonado se ha convertido en el foco de las críticas en redes sociales, luego de sus dichos en contra de la actriz Daniela Vega y la viralización de un video donde aparentemente «lanza» a su perro.

Finalmente tras estar en silencio por unos días, la opinóloga no se quedó callada y salió a responder en su programa de radio, donde aseguró que «nosotros aparecemos (por el equipo del programa) les guste o no les guste, aparecemos todos los días en el diario, estarán de acuerdo o no, pero aparecemos».

Siguiendo por esta línea Maldonado dejó claro que no tiene la intención de desaparecer. «Me van a seguir viendo por mucho tiempo, porque yo soy como los monos porfiados, me caigo al suelo y me paro de nuevo y voy a seguir exactamente igual».

Por otro lado, el ex rostro de Mega respondió sin filtro a algunas actrices nacionales que se fueron en su contra tras sus dichos contra la comunidad LGBT+. «A mí no me provoca ninguna molestia que me digan vieja de mierda… ahora, yo a ellas no les voy a decir viejas de mierda, les diría caca, ustedes huelen a caca».

Cerrando sus declaraciones, Maldonado lanzó una clara advertencia. «Si no es aquí, es en otra plataforma y así sucesivamente, pero no voy a desaparecer mamita, ten cuidado, pero revise su vida primero».