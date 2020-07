Leo Rey y su pasión por los videojuegos: «Soy el Ronaldinho de los Gamers» En una nueva entrevista donde se refirió a su participación en torneos de 'Mortal Kombat', Leo Rey no se quedó corto para tirarse flores.

Leo Rey no solo es reconocido por su faceta en el mundo de la música tropical, sino que en el último tiempo ha ganado popularidad en su faceta de jugador profesional de ‘Mortal Kombat’. Es por lo mismo que recientemente conversó con ‘Abrazo de gol’ de CDF donde se refirió a su fanatismo por los videojuegos y a su labor de comentarista para el Torneo LG Mortal Kombat 11.

«Soy el Ronaldinho de los Gamers, juego con las manos, con los pies (…) Soy brigido. Solo con el oído puedo pelear. Como en la película de Jean Claude Van Damme, donde le tiran arena en los ojos y queda ciego, peleando sin mirar. Es lo mismo, pero en el juego. Concentración» señaló el cantante.

El también llamado ‘Kung Leo’, aseguró que: «Soy gamer de la vieja escuela, cuando estaban lo salones de videojuegos en Santiago, los Diana, los Delta, entre otros, yo venía y hacía giras en ese tiempo. Venía para medirme con peleadores de diferentes ciudades, y me di cuenta que era ‘Brigido’ (…) El 2014 cuando salgo de La Noche me di cuenta que había dejado muchas cosas de lado, como los juegos. Me compré una consola y volví a jugar».

Finalmente, el ex vocalista de ‘La Noche’ comentó que durante la pandemia ha tenido mucho más tiempo para entrenar no solo en ‘Mortal Kombat’, sino que en juegos de fútbol y aventuras. «Ha ayudado a entretenerse, ayuda a olvidarse del miedo de la pandemia. Con los videjuegos pasa el tiempo más rápido y ha sido una tremenda terapia para no dejarse caer».