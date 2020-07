La reflexión de Lisandra Silva al compartir antigua postal: «Estaba tocando el límite de la anorexia» A pesar de que ahora está pasando por un gran momento, Lisandra Silva contó que hace un tiempo no estaba contenta con su físico.

A casi dos meses de convertirse en mamá por primera vez, Lisandra Silva se ha llenado de elogios por lo regia que se ve, al recuperar rápidamente su estilizada figura aunque manteniendo sus curvas. Pero al parecer la chiquilla no siempre se sintió tan segura con su cuerpo.

Tal fue como lo dejó en evidencia en una historia de su cuenta de Instagram, donde compartió una reflexión sobre cómo vemos nuestro propio cuerpo, la cual acompañó con una antigua postal donde luce extremadamente delgada.

«Esta era yo 8 años atrás! Ahora veo esta foto y me doy cuenta que estaba tocando el límite de la anorexia! Lo peor es que no me daba cuenta! No me veía delgada, quería bajar de peso aún más! Es increíble cómo funciona la mente. Simplemente continúas a verte gorda» señaló Lisandra junto a la postal.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla aseguró que «Lo importante es encontrar un equilibrio y comer saludable».