Hugo Valencia asegura que Soledad Onetto habría presentado su renuncia al ‘Mucho Gusto’ El periodista comentó en 'Hola Chile' que Soledad Onetto habría renunciado el espacio a partir de su incomodidad por el caso Viñuela.

Durante la tarde de este lunes en el programa ‘Hola Chile’ trataron a fondo el escándalo del corte de pelo que realizó José Miguel Viñuela a un camarógrafo del ‘Mucho Gusto’. En este marco se contactaron con Hugo Valencia, quien lanzó una inesperada noticia.

«Soledad Onetto habría presentado su renuncia al matinal» señaló el periodista, quien aseguró que corroboró esta información con varias fuentes cercanas a la conductora. Es más, indicó que desde el canal le habrían pedido que esperara.

Siguiendo por esta línea, Valencia aseguró que: «Más que una incomodidad por el tema de los horarios de trabajo, que efectivamente Soledad tiene muchas funciones en el canal. Lo que ocurre puntualmente (el caso Viñuela) sería gravitante para que ella tome esta decisión».

«No es coincidencia. Primero porque ella se nota incomoda ese día. Ella le dice al José incluso ‘estas haciendo un llamado a cuidarnos y me estás gritando en la cara‘ y también hay una incomodidad en ella por el manejo que mantenido los ejecutivos con José Miguel Viñuela» agregó.

Tras esto, Valencia conversó con el diario La Cuarta, donde señaló que se contactó con Soledad Onetto a quien «Le pregunto directamente por la supuesta renuncia. ella no confirma ni niega el dato, sólo me dice que no dará declaraciones con respecto al caso Viñuela pero que agradece el correcto ejercicio periodístico».