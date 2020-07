Carola de Moras habló sobre cómo Felipe Camiroaga la ayudó en sus inicios en TV En una reciente entrevista, Carola de Moras recordó a Felipe Camiroaga y aseguró que tenía una cualidad no muy común en la televisión.

Recientemente Carola de Moras estuvo invitada al late de Canal 13 ‘Sigamos de largo’, donde habló de varios temas, siendo uno de ellos su paso por el matinal ‘Buenos días a todos’, recordando cómo fue su relación con Felipe Camiroaga.

Para la modelo, el fallecido animador fue muy importante en su proceso de aprender sobre la televisión. «Yo creo que Felipe me ayudó harto, me ayudó harto a puertas cerradas. Hablábamos harto, me aconsejaba, me decía: ‘aguanta esto, no aguantes esto otro’. En ese sentido, fue súper generoso. De hecho, siempre lo he dicho. Fue muy generoso y fue uno de los animadores más generosos que tuve como co-animador al lado».

Siguiendo por esta línea, de Moras comentó que Felipe Camiroaga tenía una especial cualidad que no es muy común en el mundo de las comunicaciones. «Era un gallo enfermo de natural y normal, y eso era al final su gran ángel, era su gran imán».

«Era un gallo disfrutador, gozador, sencillo a morir, simple, dadivoso, súper sensible y sensible a la carencia, a la necesidad del otro. No por eso, después que se murió, aparecieron tantas personas diciendo que los ayudó. En ese sentido, su humildad lo llevó a ser muy empático» cerró.