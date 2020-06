Pancha Merino tras dejar la farándula: «Me di cuenta que pelar, que hablar de otra, de verdad te trae problemas»

Este viernes recién pasado, Pancha Merino estuvo en la noticia por la supuesta propuesta de matrimonio que iba a recibir en Abrazo en línea, lo cual resultó ser una broma entre Andrea Marocchino y Francisco Saavedra.

Ahora, en conversación con Hugo Valencia, la actriz habló sobre este momento, asegurando que su pareja jamás haría una propuesta pública.

Además, Pancha contó que «todavía nadie me ha regalado ni medio anillo, no tengo ningún anillo como para decir que me voy a casar». Luego, agregó que «si me llego a casar con mi novio me voy a casar en Italia, así que anda juntando plata».

En la entrevista, la actriz también habló sobre carrera televisiva, especialmente de su labor en espectáculos, asegurando que «yo después de haber pasado por la farándula, me di cuenta que pelar, que hablar de otra, de verdad te trae problemas… lo que uno habla, es , y siempre, lo que uno recibe… yo ahora estoy tratando de no pelar a nadie, no estoy hablando de nadie, de verdad, estoy saliendo del juicio».