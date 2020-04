Pancha Merino sin filtro contra Pamela Díaz: «Ella me odia, no me soporta, no me saluda» Invitada al programa 'El Aperitivo', Pancha Merino se refirió a su enemistad con Pamela Díaz, asegurando que la Fiera no la puede ver.

Recientemente se estrenó un nuevo capítulo de ‘El Aperitivo’, el espacio de conversación de Jordi Castell que es transmitido por el Instagram de Revista Velvet, el cual tuvo como invitada a Pancha Merino. Aquí, la actriz se refirió a su complicada y polémica relación con Pamela Díaz. Donde aprovechó de asegurar que “La Fiera” la odia. También te puede interesar: "No somos pololos" Pamela Díaz aclara su relación con Jean Philippe Cretton «Ella me odia, no me soporta, no me saluda. Pero estoy en otra. Tengo otros parámetros para odiar, no quiero odiar a nadie”, lanzó Merino. En la entrevista también habló de su relación con Andrea Marocchino, señalando que “es bueno de adentro, simpático, amoroso, me quiere y adora a mis niños”.