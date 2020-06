«¿Me estás..?» Álvaro Escobar se enteró por la prensa de su despido de TVN Luego de que este miércoles se diera a conocer su desvinculación de TVN, el propio Álvaro Escobar lo supo por un WhatsApp.

Durante la tarde de este miércoles comenzó a circular la noticia que el actor Álvaro Escobar fue despedido de TVN, luego de que se cancelara la nueva tempo programa ‘Rojo’.

Aunque esta información no se le entregó al ex animador del espacio de talentos, sino que se enteró luego de recibir un mensaje de WhatsApp de un periodista del diario Las Últimas Noticias, quienes buscaban algún comentario del despido.

«¿Es broma? ¿Me estás..?», fue lo primero que le dijo Escobar al periodista que lo contactó.

A esto, agregó: «De Televisión Nacional no sé nada hace 20 días. Fue la última vez que hablé con alguien de TVN. No me han requerido para hacer ningún programa».

Y es que en varios portales de noticias ya había circulado el comunicado de TVN donde se menciona: «En el contexto de que Rojo fue suspendido a raíz de la pandemia, TVN hizo uso de su facultad de término de contrato».

Pero Álvaro Escobar, no está tan seguro que esto sea correcto: «Me ofrecieron la renovación de contrato en diciembre (…) y el 30 de enero firmé el contrato que era de dos años, hasta diciembre del 2021, sin la facultad de Televisión Nacional de ponerle término anticipado«.

«Ellos dicen que tienen la facultad, pero esa facultad no existe en el contrato», denunció Escobar.

«Si esto no se aclara, porque no he hablado con nadie de TVN, evidentemente uno hace lo que se hace en estos casos, que es recurrir a los tribunales de justicia (…) quiero imaginar que hay un error y que no hay mala fe», mencionó Álvaro.