Gala Caldirola impactó con foto de su rostro tras accidente en 2012 Tras ser consultada por sus seguidores si se había operado el rostro, Gala Caldirola compartió una postal de cómo quedó tras accidente.

En varias ocasiones Gala Caldirola ha contado que en 2012 se vio envuelta en un complicado accidente automovilístico luego de chocar con un ciervo. La colisión fue tan fuerte que la chiquilla estuvo postrada por varios meses y casi pierde un ojo.

Fue a raíz de esta situación que la española debió someterse a una reconstrucción de rostro con implantes de titanio. A día de hoy las secuelas son imperceptibles, pero de todas formas la española no se olvida de ese momento.

Y nuevamente sacó a la luz este complicado momento, luego de que a través de su cuenta de Instagram le preguntaran por el accidente, así que Gala compartió una postal de cómo quedó su cara ese día.

«¿Te has operado el rostro?», le preguntaron a la ex chica reality, ante lo cual ella respondió: «Auuu….las cirugías que me hicieron en el rostro fueron de reconstrucción maxilofacial después de sufrir un accidente en coche en 2012».