«Noah llegó en el momento preciso» La bella reflexión de Lisandra Silva a días de convertirse en mamá Ya en su semana 38 de embarazo, Lisandra Silva publicó un emotivo mensaje sobre cómo ha cambiado su vida en el último tiempo.

Desde que anunció su embarazo, Lisandra Silva ha compartido gran parte de esta bella espera a través de sus redes sociales, donde ha mostrado sus momentos felices, incertidumbres y confesiones más íntimas relacionadas con este nuevo camino que comienza para convertirse en mamá.

Ahora último, la modelo cubana volvió a utilizar su cuenta de Instagram para hacer una reflexión ahora que está en sus últimos días, puesto que está en plena semana 38 de embarazo. «Hoy como cada día me he quedado despierta durante toda la noche, y me puse a escoger fotos mías y de Raúl para el cuarto de Noah», empezó su relato.

También te puede interesar: La honesta confesión de Lisandra Silva a días de convertirse en mamá

«Me he topado con esta foto que me trajo muy lindos recuerdos, así como miles de tantas otras. Me puso feliz recordar. Viajar en el tiempo y darme cuenta me he divertido mucho en esta vida. Y que Noah llego en el momento preciso para regalarme una emoción nueva, un propósito nuevo, nuevas fuerzas y esperanzas. No veo la hora de vivir todas las futuras aventuras con ese chiquilín», finalizó Lisandra.

Obviamente que al poco tiempo la cubana se llenó de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le desearon todo lo mejor en estos últimos días de embarazo.