«No puedo fallarle a mi hija»: Hardcorito cuenta su drama en esta cuarentena En entrevista con 'Hola Chile', Hardcorito confesó que a raíz de la cuarentena no ha podido trabajar como corresponde para pagar la pensión de su retoña.

Durante la crisis sanitaria por el Covid-19 millones se han visto afectados de manera económica, incluidos los trabajadores independientes, quienes no han podido salir a trabajar y ofrecer sus productos. Tal es el caso de Cristián Jara, más conocido como Hardcorito.

El chiquillo que se hizo conocido en el programa ‘Yingo’, está pasando por un momento muy complicado a raíz del coronavirus, pues desde el inicio de la cuarentena decretada por el Gobierno, no ha podido trabajar como corresponde, generándole problemas al momento de pagar la pensión alimenticia de su retoña.

«El Gobierno te está obligando a quedarte en casa y si se está en una cuarentena obligatoria, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a juntar esa plata si el Gobierno me dice ‘quédate en la casa’?» comenzó señalando Hardcorito en conversación con ‘Hola Chile’.

También te puede interesar: Hardcorito le dedicó emotivo mensaje a Arenita por su nueva vida en Dinamarca

Siguiendo por esta línea, el ex chico ‘Yingo’ aseguró que nunca ha fallado en el pago, pero que el último mes se atrasó unos días. «Yo he tenido que salir igual, porque debo juntar ese dinero, no puedo fallarle a mi hija, tiene que comer. El Gobierno no tiene ninguna alternativa para este tipo de casos».

«Como independiente yo me las arreglo, salgo a vender, vendo pizzas, me la juego de una u otra forma, pero ahora con la cuarentena, ¿cómo respondo?. Si yo hiciera caso al Gobierno no llego, soy papá y por ende tengo que correr el riesgo, aunque eso podría implicarme la muerte» agregó Hardcorito.

Para finalizar el chiquillo comentó que desde el Gobierno podrían entregar una especie de bono para aquellos padres que estén pasando por una situación similar, eso sí, solo para aquellos que han sido responsables siempre con el pago de la pensión. «No se puede premiar a los papito corazón» cerró.