Maura Rivera y su salida de ‘Bailando por un sueño’: «Me parecía un poco expuesto ir ahora a bailar» En una reciente entrevista, Maura Rivera confesó que prefirió quedarse en su hogar para proteger a su familia y sobre todo a sus hijos.

La jornada de este martes, Maura Rivera conversó con Angélica Castro en el programa a través de Instagram ‘Velvet al Desayuno’, donde contó cómo vive la cuarentena y su participación en el primer ciclo de ‘Bailando por un Sueño’.

La bailarina señaló que vive el aislamiento en compañía de su esposo Mark González y sus retoños, destacando que le ha costado enseñar a los niños en este periodo. «El tema de las clases es un tema para todos yo creo, lo primero que hacemos en la mañana es levantarnos y dejarlos con las clases online, y es una la que tiene que enseñar, es difícil. Y todo en inglés. Es un tema, las tareas, las guías, a veces digo ‘chao no me voy a estresar y vamos con calma’, pero prefiero tomármelo así», detalló.

Además Maura confesó que hay días que no se quiere levantar y le gustaría estar viendo Netflix, aunque mencionó que todos los días toma desayuno con su esposo e inventan temas. «Yo soy maniática del orden, entonces siempre estoy ordenando, limpiando, me pongo hacer las cosas de la casa después del desayuno», agregó.

«Me arreglo todos los días igual, uno no tiene que perder eso, para sentirse bonita, arreglarse, quererse y regalonearse en ese sentido», expresó.

Por otra parte, Maura habló sobre su salida del programa ‘Bailando por un sueño’ y su decisión de abandonar: «No fue una decisión que me costó, de verdad que se podría haber esperado un poco más que se pasara esta cuestión, pero yo preferí hacerme a un lado, me parecía un poco expuesto ir ahora a bailar».

Recordó que tuvo una conversación con el productor del programa y le aseguró que no podía asistir por estar con sus hijos. «Le conté que no podía ir, tengo hijos, me entendieron súper bien, me apoyaron, súper buen equipo, en ese sentido no tengo nada que decir del programa, un siete. Mi decisión pasaba netamente porque estamos en plena pandemia, tengo hijos», dijo Rivera.