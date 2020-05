Leonor Varela se llenó de aplausos por foto al desnudo A través de su cuenta de Instagram, Leonor Varela sorprendió a todos sus seguidores al publicar una foto al desnudo, explicando sus razones.

Recientemente Leonor Varela sorprendió a sus seguidores en redes sociales, luego de publicar una fotografía en la que aparece completamente desnuda, además de explicar las razones de su decisión.

«Le dije no a posar desnuda al famoso Peter Beard porque me dio miedo. Le dije que no a Playboy cuando me ofrecieron más plata de la que había escuchando hablar, porque me sentí tratada como un objeto» comenzó señalando la actriz.

Junto a lo que Leonor agregó: «No fue hasta que empecé a colaborar con mi amiga @javieyzaguirre que me sentí cómoda sacándomelo todo y siendo fotografiada en todo mi gloria. Gracias amiga por inspirar esa confianza y permitir que me sienta tan libre».

Obviamente que de inmediato la actriz se llenó de halagos por parte de sus seguidores, a lo cual respondió con un cariñoso mensaje en los comentarios: «Lo que más me gusta son todos los piropos de mujerazas regias».

Aquí te dejamos la osada postal de Leonor Varela: