Hacen bolsa a Leonor Varela tras reflexión sobre el estallido social en Chile 5 noviembre

Tras el estallido social en Chile, han sido varias las figuras públicas que se han referido a las manifestaciones y los petitorios, siendo Leonor Varela una de ellas, entregando su apoyo. Ahora la actriz radicada en Estados Unidos quiso hablar en particular sobre la cancelación de la COP25 y la APEC, eventos que se realizarían en el país.

«Se canceló la COP25 en Chile, y si bien es una noticia muy dura para todos los que tenemos al medio ambiente en la mira central de nuestra agenda, creo es la decisión correcta. Creo que el Gobierno no se equivoca en escoger en estos momentos volcarse hacia las cosas que urgen en Chile», comenzó señalando en su cuenta Instagram.

«Tenemos mucho trabajo por hacer, queremos un Chile más justo para todos y debemos trabajar en ello unidos y ojalá sin violencia», agregó. No obstante, Leonor también quiso destacar la importancia de discutir los temas ambientales en el país.

«No podemos perder de vista que construir un país mejor para todos incluye también nuestro entorno y nuestros recursos. Espero de todo corazón que también sean un tema central en las mesas de conversación», manifestó.

A pesar de que muchos de los seguidores de la actriz coincidieron en su punto y la aplaudieron, también hubo un gran número que la criticó duramente asegurando que ‘se notaba que no vivía en Chile’, pues no tenía clara las prioridades.

«Es no cachar naaaa! Se nota que no vives en Chile!»; «Leonor te sigo hace mucho tiempo…pero es muy diferente vivir acá….»; «Que nosotros nos preocupemos del medio ambiente?… enserio?… cuando nos están envenenando las políticas que acomodan a los más poderosos de tu Chile Leonor?… en este momento no hay quien esté tibio.. solo alguien que no vive aquí a diario»; «Solo diré un palabra: PRIORIDADES», son algunos de los comentarios que recibió.