Ex Reggaeton Boys lanzó coqueta canción dedicada a las parejas que no se pueden ver en la cuarentena

El ex Reggaeton Boys, David Versailles, está de vuelta en las pistas con un prendido tema escrito en tiempos en que las parejas no han podido estar juntas. El que se llama “Amor de lejos”. “Lo mío es la fiesta y lo sensual, así que más que en lo triste de todo lo que estamos viviendo y del problema social, me enfoqué en cómo hacen las parejas que no se pueden ver y que utilizan el celular como un recurso para estar cerca”, comentó Versailles. “Amor de lejos” fue grabada en el estudio que el ex Reggaeton Boys tiene en su casa y cuenta con la producción musical de Cristóbal Jesús (Criss J) y la masterización de Mike Fuller en Miami. El video clip, en tanto, fue realizado con todas las medidas de seguridad, sin maquilladora, sin peluquera, ni iluminación, con la finalidad de que hubiera la menor cantidad de personas posible y así resguardar la salud de todos. “En la grabación estuvimos sólo el director y yo, lo mismo pasó en el caso de los actores y a pesar de todo, el resultado es excelente, mejor incluso de lo que esperábamos”. Comenta el cantante sobre este registro audiovisual dirigido por Nicolás Jullian, donde participan los modelos Yadranka Tomic y el dominicano Smit Almer.