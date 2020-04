Vanesa Borghi sale de ‘Hola Chile’: Se fue de PLR en La Red Siguen las bajas en la televisión chilena, pues este jueves se dio a conocer que Vanesa Borghi fue desvinculada de La Red.

Siguen las repercusiones de la crisis sanitaria por el coronavirus en la televisión chilena, ya que se suma una nueva figura que se queda sin trabajo. Pues este jueves se dio a conocer que Vanesa Borghi fue desvinculada de La Red.

La argentina que participaba como panelista en el matinal ‘Hola Chile’, conversó con el portal Página 7, donde aseguró que entendía perfectamente la situación. «Cuando me informaron lo comprendí perfectamente. Por suerte tuve la posibilidad de hablarlo personalmente con la gente del matinal y no por teléfono como sé que muchas veces ocurre. Comprendo que el mercado cambia y todos debemos adaptarnos, que no hay presupuesto en muchos programas y distintos canales» señaló.

También te puede interesar: Hacen bolsa a Vanesa Borghi por criticar paro de recolectores de basura

Junto a esto, Borghi comentó que siente que su paso por el espacio matutino fue un «aprendizaje muy grande y la posibilidad de demostrar que puedo más, de desarrollarme en otro ámbito, de crecer profesionalmente».

Sobre la reación con sus compañeros en el programa, aseguró que es lo más difícil. «Me da mucha pena porque no veré más a mis compañeros y realmente los extrañaré mucho. Es un grupo muy lindo, en el cual se potencian unos a otros. Son realmente un equipo y eso me encanta. Todos reman para el mismo lado».