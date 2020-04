Steffi Méndez contó que la bajaron de un avión por estar resfriada Cuando iba a tomar un vuelo hasta Colombia en enero para grabar 'MasterChef Celebrity', a Steffi Méndez no la dejaron subir al avión.

La noche de este lunes Steffi Méndez estuvo invitada a ‘Sigamos de largo’, donde contó una particular anécdota que le ocurrió cuando viajó hasta Colombia para las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’.

El hecho ocurrió en enero cuando intentaba viajar desde Suecia hasta el país cafetero, donde se grabó por completo el programa. En ese tiempo, la pandemia del coronavirus ya comenzaba a acrecentarse a nivel internacional, por lo que los países habían empezado a tomar precauciones.

Frente a esto, Steffi contó que la bajaron del avión, debido a que presentaba síntomas de un fuerte resfrío que la aquejaba.

«Cuando yo viajé a Colombia, ya el coronavirus era un poquito tema. Yo estaba muy, muy enferma. Estaba resfriada, no creo que haya tenido el coronavirus, no me hice el examen… Pero estaba súper enferma, con fiebre”, reveló, agregando que es asmática. «Siempre me agarra los pulmones, entonces como que me costaba respirar horrible», aseguró.

A lo que Steffi agregó: «Al momento de tomar el vuelo había un pasajero medio mañoso, que yo lo caché al instante porque andaba con mascarilla y todo. Fue donde las azafatas y les dijo ‘está tosiendo mucho. Yo no me quiero ir en el mismo avión que ella’. Y ustedes saben lo que hacen las azafatas, que se reservan los derechos de quien viaja, quien no viaja y quien está apto para viajar».

Luego, contó que tuvo que mostrar a las azafatas los papeles de la clínica y los medicamentos de estaba tomando. «Estaba con salbutamol, porque me faltaba oxígeno. Y no me dejaron viajar», contó.

«Me dijeron ‘pucha, por tu seguridad trata de viajar en dos o tres días más. Tú puedes viajar mañana, pero si un pasajero se vuelve a quejar nosotros tenemos el mismo derecho de volver a bajarte del avión’», recordó.

Finalmente, Steffi viajó al día siguiente en otra aerolínea.