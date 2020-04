Iván Moreira aseguró que el coronavirus es un «castigo de Dios» Invitado a 'Bienvenidos', el senador Iván Moreira dio su punto de vista como cristiano evangélico frente al coronavirus en nuestro país.

La mañana de este lunes, el senador UDI Iván Morerira estuvo invitado al matinal ‘Bienvenidos’, donde dio su punto de vista como evangélico cristiano frente a la crisis del coronavirus que afecta a todo el mundo.

«Quizás es políticamente incorrecto (pero) creo que, desde el punto de vista cristiano, lo que está pasando es un castigo de Dios. La maldad y oscuridad se han instalado en el mundo» señaló.

Siguiendo por esta línea, Moreira aseguró que ve «maldad» y «perversión» en el planeta: «Cuando tú ves guerras, aborto e identidad de género, para mí es retroceder».

Sus comentarios generaron algunas risas entre Tonka Tomicic y el panel, frente a lo que el parlamentario salió a aclarar: «Se lo toman a la broma, pero yo sé que he pecado, he hecho cosas malas y he pedido perdón».