Indignante: Vecinos amenazan a enfermera para que se cambie de casa La enfermera se aburrió de recibir amenazas en su casa por parte de sus vecinos asustados de ser contagiados, así que anunció acciones legales.

En viral se convirtió una indignante situación en Argentina. Se trata del caso de Mari Asselborn, una enfermera que pelea todos los días contra el coronavirus, pero que además se debe enfrentar las amenazas de sus vecinos.

Resulta que la mujer ya había recibido muestras de discriminación en el barrio donde vive, pero a cosa llegó a tal nivel hasta que involucraron a su hija y amenazarlas con juntar firmas para que se vayan.

«Sabemos que sos enfermera hija de p… Váyanse del barrio vos y tu hija. Nos van a contagiar a todos. Vamos a juntar firmas», dice uno de los carteles que pegaron en la entrada de su casa.

También te puede interesar: "Rata contagiosa": El insultante mensaje que le dejaron a una ginecóloga en su automóvil

La mujer no se quedó tranquila ante estos insultos y decidió compartir su historia en redes sociales, volviéndose rápidamente viral. «Yo cumplo con mi trabajo, cumplo con el deber de cuidar a la persona sana y enferma, tengo ética, moral, y vocación de servicio. Me pareció una tontería juntar firmas para que me vaya del barrio», comentó en la publicación donde cuenta su caso.

Mari además instó a sus vecinos a decirle estas cosas a la cara y afirmó que tomará acciones legales. «Voy a llevar esto a la justicia y tendrán que ser citados uno por uno de los vecinos a declarar. Estas son amenazas, a mi niña y a mí y eso no lo voy seguir tolerando», agregó.

Por lo demás, la enfermera comentó que ella y su hija debieron instalarse unos días donde cercanos debido al miedo de que les hicieran algo.