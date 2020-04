Pastel se fue de vacaciones en plena pandemia y ahora su papá no lo deja entrar a la casa A pesar de que le pidieron que no fuera, este pastelito igual se fue de carrete y ahora su papá teme que se haya contagiado de coronavirus.

A pesar de los cientos de llamados a quedarse en casa por la pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo, un joven decidió no hacer caso e irse de vacaciones igual. Así que ahora como castigo, su papá decidió no dejarlo entrar más a la casa.

Este pastelito es Matt Levine, un joven estadounidense que aprovechó las vacaciones de los universitarios, también llamado Spring Break, para irse con sus amigos a carretear a isla South Padre, Texas, a pesar del peligro del Covid-19.

Lo que no se esperaba, es que al volver a su hogar en Nanuet, New York, ya no lo querían en casa. «Hablé con él todos los días y le decía que deberían volver. Yo estaba molesto, las noticias se ponían peor y peor y Matt me enviaba fotos con sus amigos reuniéndose en lugares públicos y escuchando música en vivo. Es el lugar donde no quieres estar» dijo Peter Levine, el padre del joven en entrevista con el diario New York Post.

«Solo podíamos ir a la playa en pequeños grupos y no podíamos llevar parlantes. A esa altura casi no había nadie en la isla. La policía parecía querer arruinar nuestro momento» dijo por su parte el perla al mismo medio.

