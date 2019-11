Hombre descubre una caja fuerte detrás de un enchufe tras dos años viviendo en esa casa

Darren Steels, un hombre de Nottingham, en Reino Unido, se llevó una gran sorpresa cuando quiso conectar su aspiradora a un tomacorriente de su hogar. A pesar de llevar viviendo dos años en esa casa con su pareja, recién descubrió el secreto que escondía.

Cuando enchufó la aspiradora en una parte de su casa, vio que no funcionaba por culpa del enchufe, por lo que decidió llamar a un electricista. Sin embargo, el experto descubrió que no es que el tomacorriente tuviera algún defecto, sino que era falsa.

So… after living in this house two years, finally got an electrician round to look at the plug that didn’t work… it’s only a bloody safe 😂😂😂 pic.twitter.com/PgfVHQYw2U

— DaЯRen (@darrensteels) November 17, 2019