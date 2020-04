Belenaza habló sin tapujos sobre su complejo trastorno Invitada a 'Sigamos de largo', Belenaza se refirió al trastorno que vive hace años y cómo le ve el lado postivo en su trabajo.

Recientemente la querida comediante Belenaza estuvo invitada a través de una videollamada a ‘Sigamos de largo’, donde se refirió a un complejo trastorno con el que convive hace años.

La también participante de ‘Sigamos de largo’ confesó que tiene trastorno bipolar, «una enfermedad del estado de ánimo que se controla con medicamentos y que me hace pasar por peaks. Como muy acelerada, muy arriba, muy arriba, pero mientras más alto ese peak, de repente la caída es más fuerte», según explicó.

En esa línea, Belenaza comentó que «de repente entro en estados como depre. Que no tienen un porqué. No es porque me enojé con alguien o porque no me resultó algo. Es algo superior a mí. Por ejemplo, a mí me afecta mucho el tema del sol. Cuando hay sol, yo estoy anímicamente muy, pero muy bien. Y en invierno, normalmente, me viene como el bajón. Me pongo un poquito más depre».

La Belenaza contó que fue diagnosticada en 2016, después de 10 años de tratamiento por depresión endógena. «Me trataban con un medicamento en particular que tomé durante 10 años, más o menos. Y cambié de psiquiatra, y cuando hablo con esta nueva psiquiatra, créanme que gracias a ella estoy bien. Ella me atendió, me estudió y todo y me dijo que el diagnóstico estaba mal».

«Yo soy una persona que todo lo que tiene, lo que vive y lo que le pasa, lo toma desde el lado positivo. Yo veo la bipolaridad como un don más que como un defecto o una debilidad. De hecho, ser actriz y ser bipolar es maravilloso. De repente tengo como unas vueltas creativas súper cuáticas, que te aseguro que una persona normal no las tiene», cerró.