Pamela Díaz habla de las críticas que ha recibido su retoña por su cuerpo

La noche de este lunes, Pamela Díaz llegó como invitada a al programa de Canal 13 ‘Sigamos de Largo’, donde habló de la gran popularidad que tiene Trinidad, su hija mayor.

Es en medio de esta entrevista que la Fiera se refirió a una fea situación que vivió la joven en redes sociales, cuando subió una fotografía en bikini.

«Lo que me pasa con la Trini, que como no le gusta mucho que hable de ella, pero sale en todos los portales por la cantidad de seguidores que tiene (…) El verano pasado ella muestra una foto en bikini, la Trini no es una chiquilla flaca y sus curvas son bastante grandes, bien grandotas, pero se ve estupenda y todo», partió contando Pamela.

Junto con agregar que «la cosa es que ella subió la foto y una señora le dice ‘anda a operarte, te ves guatona’, entonces ella va y le contesta ‘señora sabe ¿qué? Yo me amo así’ y yo pensé que le iba a contestar cualquier tontera pero (…) ella es un poco más sensible».